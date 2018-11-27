Суд в Симферополе избирает меру пресечения украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

Во вторник 27 ноября в Киевском суде города Симферополь будет избрана мера пресечения в отношении украинских военных моряков, в минувшее воскресенье нарушивших государственную границу РФ.

Суд над задержанными в Керчи украинскими моряками.Сегодня в Симферополе решат, как будут содержатся пленные украинские моряки, устроившие провокацию в российских водах

Напомним, утром 25 ноября артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ, после чего продолжили движение в сторону Керченского пролива, выполняя опасные маневры и игнорируя требования российских пограничников прекратить неправомерные действия.

Погоня за кораблями ВМС Украины продолжалась более 10 часов, в итоге задержанные суда и их экипажи доставили в порт Керчи. В ходе допросов украинские моряки признались, что сознательно шли на провокацию и игнорировали законные требования российских властей.

По факту нарушения государственной границы РФ в отношении военнослужащих ВМС Украины возбуждено уголовное дело.

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