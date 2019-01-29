Суд в Москве заочно арестовал напавшего на посольство России в Киеве

Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу украинского националиста Евгения Карася по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте в отношении Евгения Карася», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Юнону Царёву.

Радикалу вменяются статьи о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, и о надругательстве над государственным флагом.

Евгений Карась является лидером праворадикального движения С14. На его заочном аресте настаивал Следственный комитет.

Ранее СК возбудил два уголовных дела по фактам нападений на сотрудников российских загранучреждений в Киеве.