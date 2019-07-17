Суд в Москве продлил арест шести задержанным украинским морякам

Лефортовский суд Москвы принял решение продлить арест шести задержанным в Керченском проливе украинским морякам на три месяца.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Власюку, Гриценко, Драчу, Зинченко, Головашу и Попову меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца — до 24 октября», — цитирует РИА Новости судью Елену Канаеву.

Судебное заседание было закрыто от публики по просьбе следственного управления ФСБ. В здании суда присутствовали родственники моряков, журналисты, а также уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы. По словам главы государства, он намерен носить их до тех пор, пока военные не вернутся домой.