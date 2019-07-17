|
Суд в Москве продлил арест шести задержанным украинским морякам
17 июля 2019, 16:09 • 55 • Украина
Лефортовский суд Москвы принял решение продлить арест шести задержанным в Керченском проливе украинским морякам на три месяца.
РИА Новости
«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Власюку, Гриценко, Драчу, Зинченко, Головашу и Попову меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца — до 24 октября», — цитирует РИА Новости судью Елену Канаеву.
Судебное заседание было закрыто от публики по просьбе следственного управления ФСБ. В здании суда присутствовали родственники моряков, журналисты, а также уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы. По словам главы государства, он намерен носить их до тех пор, пока военные не вернутся домой.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 июля 2019, 04:39
|
15 июля 2019, 15:39
|
12 июля 2019, 19:09
|
16 июля 2019, 17:39
|
12 июля 2019, 03:09
|
11 июля 2019, 23:54
|
16 июля 2019, 04:39