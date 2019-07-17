Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Иранцы атакуют российских военных, чтобы надавить на Кремль
Дайджест СМИ: Трамп лишил Турцию F-35, преемница Меркель возглавила Минобороны
Нижний Новгород обогнал Петербург и Москву в списке самых безопасных городов мир...
Нападение на дипломатов в Ираке: Боевики атаковали ресторан с сотрудниками консу...
Главная / Украина

Суд в Москве продлил арест шести задержанным украинским морякам

17 июля 2019, 16:09  •  55 • Украина
Лефортовский суд Москвы принял решение продлить арест шести задержанным в Керченском проливе украинским морякам на три месяца.
 
РИА Новости
 

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Власюку, Гриценко, Драчу, Зинченко, Головашу и Попову меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца — до 24 октября», — цитирует РИА Новости судью Елену Канаеву.

Судебное заседание было закрыто от публики по просьбе следственного управления ФСБ. В здании суда присутствовали родственники моряков, журналисты, а также уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы. По словам главы государства, он намерен носить их до тех пор, пока военные не вернутся домой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
17 июля 2019, 09:39
«Сможем намазать Игры на хлеб?»: как на Украине отреагировали на предложение Зеленского провести в стране Олимпиаду
17 июля 2019, 09:39
Эксперт оценил слова о катастрофе на Украине без транзита газа
16 июля 2019, 20:39
В Госдуме оценили идею Климкина сделать украинский официальным языком ООН
16 июля 2019, 20:39
КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации
17 июля 2019, 12:54
Посол России: Вашингтон и Киев не представили следствию свои данные по делу МН17
16 июля 2019, 17:24
В Венгрии назвали условие снятия вето на переговоры Украины с НАТО
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июля 2019, 03:24
На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депу...
17 июля 2019, 06:39
Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского &quo...
17 июля 2019, 03:24
Война в Донбассе и российский газ: Зеленский позвонил Меркель посоветоваться
17 июля 2019, 06:39
Подлодка «Сюффрен» бросает вызов морской авиации ВМФ России. Коварный охотник с возмо...
17 июля 2019, 00:09
"Не устоял перед соблазном": Небензя жестко осадил постпреда Германии за сп...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2019, 04:39
"Их призывали прийти на место, где их потом убьют и заснимут": Канадский профессор – о том, кто расстреливал на Майдане
15 июля 2019, 15:39
Секреты российских "Авангардов" и "Кинжалов" продавали за границу под прикрытием грантов - СМИ
12 июля 2019, 19:09
Меньшов во время телемоста выступил против запрета въезда на Украину
16 июля 2019, 17:39
"Украина прекратит существование" - Жириновский обратился к Турчинову с вразумительной речью
12 июля 2019, 03:09
Новый глава украинского Генштаба вздумал повторить керченскую провокацию: "Именно так и будет происходить"
11 июля 2019, 23:54
Жители Тбилиси: "Путин хотел наказать нас, но ему не удалось" (Опрос)
16 июля 2019, 04:39
"Теперь ее неприезд мало кого волнует": Ротару указали на фатальную ошибку с высказываниями про Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.