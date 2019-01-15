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Суд в Москве продлил арест четырём украинским морякам
15 января 2019, 15:54 • 94 • Украина
Лефортовский суд Москвы продлил арест четырём из 24 украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе.
РИА Новости
Как передаёт ТАСС, срок ареста продлён до 24 апреля.
Решение вынесено в отношении Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого и Сергея Цыбизова.
Ранее сообщалось, что военнослужащие отказались давать показания.
Президент Украины Пётр Порошенко пообещал сделать всё возможное для скорейшего возвращения моряков на родину.
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