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Суд в Москве продлил арест четырём украинским морякам

15 января 2019, 15:54  •  94 • Украина
Лефортовский суд Москвы продлил арест четырём из 24 украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе.
 
РИА Новости
 

Как передаёт ТАСС, срок ареста продлён до 24 апреля.

Решение вынесено в отношении Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого и Сергея Цыбизова.

Ранее сообщалось, что военнослужащие отказались давать показания.

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал сделать всё возможное для скорейшего возвращения моряков на родину.

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