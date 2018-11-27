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Суд в Крыму арестовал на два месяца первого из задержанных украинских моряков

27 ноября 2018, 18:24  •  85 • В мире
В Симферополе проходит суд над украинскими моряками. Первому избрали меру пресечения украинскому моряку Владимиру Варимезу. По решению суда он был отправлен под стражу на 2 месяца ареста.
В Симферополе был арестован на два месяца один из задержанных моряков. В ходе вынесения меры пресечения в Киевском районном суде Симферополя судья постановил отправить Владимира Варимеза на два месяца под стражу. Как сообщает Utro.ru, заседание проводится тремя судейскими составами.
Таким образом, первый из задержанных после провокации в Керченском проливе моряков - член экипажа буксира «Яны Капу» отправлен под арест до 25 января 2019 года.
Отмечается, что моряк в ходе суда об избрании меры пресечения свою вину не признал.
С места событий в Сети ведется онлайн-трансляция.
Онлайн-трансляция Life Shot.

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