Суд в Крыму арестовал командира корабля ВМС Украины «Никополь»

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Киевский районный суд Симферополя отправил под арест на 2 месяца командира бронекатера «Никополь» Богдана Небылицу, который был задержан при нарушении российской границы в районе Керченского пролива.

РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости. Ранее в Крыму был арестован сотрудник СБУ Андрей Драч, который находился на судне ВМС Украины, нарушившем российскую границу. Суд также арестовал на два месяца 12 задержанных украинских моряков. 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и были задержаны.