|
Суд в Киеве вызвал Януковича для участия в дебатах
02 августа 2018, 17:54 • 61 • Украина
Оболонский районный суд Киева вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича для участия в дебатах по делу о госизмене.
globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.
«Оболонский районный суд Киева вызывает вас в качестве обвиняемого в 10:00 16 августа и в 10:00 17 августа», — говорится в адресованной Януковичу повестке.
1 августа адвокаты Януковича покинули заседание суда, где начались прения сторон по делу о госизмене.
Ранее также сообщалось, что Янукович подал иск против Генпрокуратуры Украины и генпрокурора Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Подпишитесь на нас
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
27 июля 2018, 20:39
|
31 июля 2018, 02:56
|
29 июля 2018, 02:12
|
28 июля 2018, 04:54
|
29 июля 2018, 01:54
|
30 июля 2018, 15:09
|
29 июля 2018, 11:39