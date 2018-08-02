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Суд в Киеве вызвал Януковича для участия в дебатах

02 августа 2018, 17:54  •  61 • Украина
Оболонский районный суд Киева вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича для участия в дебатах по делу о госизмене.
 
globallookpress.com
 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

«Оболонский районный суд Киева вызывает вас в качестве обвиняемого в 10:00 16 августа и в 10:00 17 августа», — говорится в адресованной Януковичу повестке.

1 августа адвокаты Януковича покинули заседание суда, где начались прения сторон по делу о госизмене.

Ранее также сообщалось, что Янукович подал иск против Генпрокуратуры Украины и генпрокурора Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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