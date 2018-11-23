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Суд в Киеве снял арест с акций и имущества «дочки» Сбербанка

23 ноября 2018, 16:39  •  66 • Украина
Киевский апелляционный суд снял арест с акций и имущества украинской «дочки» Сбербанка.
 
РИА Новости
 

Как передаёт Интерфакс-Украина, это следует из постановления от 20 ноября.

Кроме того, суд отменил постановление о запрете отчуждать всё движимое и недвижимое имущество кредитной организации, проводить ликвидацию или реорганизацию юрлица.

В сентябре суд наложил арест на акции украинских «дочек» ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Те, в свою очередь, обжаловали решение в Верховном суде Украины.

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