Суд в Киеве снял арест с акций и имущества «дочки» Сбербанка

Киевский апелляционный суд снял арест с акций и имущества украинской «дочки» Сбербанка.

Как передаёт Интерфакс-Украина, это следует из постановления от 20 ноября.

Кроме того, суд отменил постановление о запрете отчуждать всё движимое и недвижимое имущество кредитной организации, проводить ликвидацию или реорганизацию юрлица.

В сентябре суд наложил арест на акции украинских «дочек» ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Те, в свою очередь, обжаловали решение в Верховном суде Украины.