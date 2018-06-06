Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича

Оболонский районный суд Киева продолжил в среду рассмотрение уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Ранее адвокат Януковича заявил, что сторона обвинения совершает давление на суд по делу о госизмене.

17 мая в ходе заседания в режиме видеоконференции был допрошен в качестве свидетеля стороны защиты бывший командующий Внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк.