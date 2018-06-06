|
Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича
06 июня 2018, 10:54 • 41 • Украина
Оболонский районный суд Киева продолжил в среду рассмотрение уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.
© Global Look Press
Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Ранее адвокат Януковича заявил, что сторона обвинения совершает давление на суд по делу о госизмене.
17 мая в ходе заседания в режиме видеоконференции был допрошен в качестве свидетеля стороны защиты бывший командующий Внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк.
Подпишитесь на нас
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
05 июня 2018, 05:54
|
31 мая 2018, 08:54
|
03 июня 2018, 16:40
|
03 июня 2018, 08:24
|
03 июня 2018, 08:24
|
04 июня 2018, 13:39
|
01 июня 2018, 22:09