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Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича

06 июня 2018, 10:54  •  41 • Украина
Оболонский районный суд Киева продолжил в среду рассмотрение уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.
 
© Global Look Press
 

Об этом сообщает телеканал  «112 Украина».

Ранее адвокат Януковича заявил, что сторона обвинения совершает давление на суд по делу о госизмене.

17 мая в ходе заседания в режиме видеоконференции был допрошен в качестве свидетеля стороны защиты бывший командующий Внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк.

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