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Суд в Киеве продлил срок ареста главы Центра освобождения пленных

20 августа 2018, 21:24  •  46 • Украина
Шевченковский районный суд Киева на два месяца продлил арест руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.

«Владимиру Рубану сегодня продлили меру пресечения в виде содержания под стражей только до 8 сентября», — отметил адвокат.

Рубана подозревают в подготовке покушения на украинского президента Петра Порошенко и высших чиновников в Киеве, а также в подготовке теракта в правительственном квартале и убийств депутатов.

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