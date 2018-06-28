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Суд в Киеве признал охранника Януковича потерпевшим по делу о покушении

28 июня 2018, 19:24  •  34 • Украина
Печерский районный суд Киева признал охранника бывшего президента Украины Виктора Януковича — Дмитрия Иванцова — потерпевшим по делу о покушении на Януковича. Об этом информирует УНН.
 
РИА Новости
 

«Жалобу адвоката... на решение следователя об отказе в признании потерпевшим удовлетворить частично... Обязать следователя в уголовном производстве вручить (Иванцову) памятку о процессуальных правах и обязанностях как потерпевшего», — отмечается в постановлении суда.

Адвокат Александр Бабиков заявил, что постановление суда касается уголовного дела по нескольким эпизодам покушения на жизнь Януковича.

По его словам, в рамках одного из эпизодов было произведено несколько выстрелов по кортежу бывшего украинского президента.

«И одна из пуль попала в магазин от пистолета (Иванцова). И там мы боролись с генеральной (ГПУ), признали незаконными их действия, что они не признают за ним статус потерпевшего», — сообщил адвокат.

Ранее защита Януковича обратилась с просьбой к послу США на Украине.

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