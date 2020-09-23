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Суд в Киеве после угроз судьям отменил решение о признании символики СС «Галичина» нацистской

23 сентября 2020, 21:05  •  74 • Украина

В Шестом апелляционном административном суде Киева отменили решение Окружного админсуда о признании противоправным вывода Института национальной памяти о том, что символика СС «Галичина» не является нацистской, а поэтому не подпадает под запрет символики коммунистических и национал-социалистических режимов.

Об этом сообщила адвокат Людмила Браславская.

«К сожалению, решение для нас отрицательное», — сказала она.

В суде она представляла интересы Натальи Мясниковой, которая просила суд признать незаконным ответ в то время главы Института нацпамяти Владимира Вятровича на запрос издания «Страна» в 2017 году.

В своем иске заявительница отмечала, что дивизия СС «Галичина» была частью войск «Ваффен-СС», которую Нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией.

По ее мнению, бывший глава Института нацпамяти исказил исторические факты и превысил свои полномочия.

Браславская рассказала, что сегодня суд рассмотрел апелляционную жалобу Института Нацпамяти и удовлетворил ее, отменив тем самым решение нижестоящего суда, который признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской.

Также адвокат заявила, что такое решение суда было для нее неожиданностью, и она в недоумении. Она подчеркнула, что будет подавать на решение Апелляционного суда кассационную жалобу в Верховный Суд.

В свою очередь народный депутат Максим Бужанский сообщил, что «фанаты этих самых эсэсовцев вчера вечером пытались угрожать истцу и его адвокату, наклеив им на двери квартир тексты с угрозами и эсэсовскими рунами».

«Как выяснилось, недоэсэсовцы умудрились прислать смски с угрозами и судьям, слушающим дело по символике 14-й гренадерской дивизии ваффен-СС Галичина, защищаемой главой Института Нацпамяти Дробовичем», — рассказал Бужанский.

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