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Суд в Киеве перенёс заседание по иску Саакашвили к Порошенко на 11 мая
20 апреля 2018, 14:24 • 26 • Украина
Верховный суд Украины перенёс рассмотрение иска Михаила Саакашвили к украинскому лидеру Петру Порошенко на 11 мая по делу о лишении экс-губернатора Одесской области гражданства.
© Flickr
Об этом сообщает РИА Новости.
«Заседание состоится 11 мая в 10:00», — сказала судья.
В конце марта суд отказался допросить Порошенко и Саакашвили по делу о законности прекращения украинского гражданства последнего.
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