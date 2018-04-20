Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Война и мир планетарных масштабов
«Мы просто знаем»: Госдеп обвинил Россию в попытках уничтожить следы «химатаки» ...
Странная база Кэмп-Бондстил в Косово
Замгоссекретаря США Шэннон встретится в пятницу с послом России Антоновым
Главная / Украина

Суд в Киеве перенёс заседание по иску Саакашвили к Порошенко на 11 мая

20 апреля 2018, 14:24  •  26 • Украина
Верховный суд Украины перенёс рассмотрение иска Михаила Саакашвили к украинскому лидеру Петру Порошенко на 11 мая по делу о лишении экс-губернатора Одесской области гражданства.
 
© Flickr
 

Об этом сообщает РИА Новости.

«Заседание состоится 11 мая в 10:00», — сказала судья.

В конце марта суд отказался допросить Порошенко и Саакашвили по делу о законности прекращения украинского гражданства последнего.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

26
Источник
Похожие новости
19 апреля 2018, 18:54
Порошенко обвинил Россию в снижении её доли в торговле с Украиной
19 апреля 2018, 12:24
«Националисты начнут погромы»: чем может обернуться идея Порошенко создать единую украинскую церковь
19 апреля 2018, 22:09
МИД России предупредил Украину о «жёстком ответе» в ситуации с экипажем судна «Норд»

19 апреля 2018, 15:39
Порошенко считает основание Москвы опрометчивым решением киевских князей
19 апреля 2018, 12:24
СК России возбудил дело по факту обстрела сотрудников Донецкой фильтровальной станции
20 апреля 2018, 06:09
Замгоссекретаря США Шэннон встретится в пятницу с послом России Антоновым
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
17 апреля 2018, 11:54
В Сирии США испытали ракету — убийцу российских систем РЭБ
18 апреля 2018, 15:24
Крым предателям не платит, а Украина – тем более
19 апреля 2018, 06:09
Ракеты сбиты, но цели уничтожены. Правильный взгляд на вещи
19 апреля 2018, 15:54
Трамп, убедившись, что Путин не ответит на атаку, начал захват Сирии
16 апреля 2018, 06:41
Как Запад будет поджигать Россию
19 апреля 2018, 22:24
Русский ответ на американскую бомбардировку
18 апреля 2018, 07:24
Севастополь и... пустота
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.