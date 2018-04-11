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Суд в Киеве перенёс заседание по делу Януковича на 18 апреля

11 апреля 2018, 12:39  •  28 • Украина
Заседание суда в Киеве по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, перенесено на 18 апреля.
 
Reuters © Maxim Shemetov
 

Как сообщает РИА Новости, заседание отложено из-за неявки адвокатов Януковича.

«Суд в очередной раз вынужден объявить перерыв до 10:00 18 апреля», — заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

В конце марта суд по делу Януковича также был перенесён из-за неявки защитников Януковича.

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