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Суд в Киеве перенёс рассмотрение апелляции на арест Вышинского
13 августа 2019, 11:39 • 99 • Украина
Суд в Киеве перенёс рассмотрение апелляции защиты руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на продление его ареста.
© РИА Новости
Как пишет «Громадське», следующее заседание состоится 20 августа.
Ранее Вышинский был доставлен на заседание апелляционного суда.
19 июля Подольский суд Киева продлил арест Вышинскому до 19 сентября. Защита журналиста подала апелляцию на это решение.
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