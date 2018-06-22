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Суд в Киеве оставил Савченко под арестом
22 июня 2018, 20:24 • 73 • Украина
Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, передаёт УНИАН.
© Olena Khudiakova globallookpress.com
Сообщается, что суд отказал защите в изменении меры пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки или ночной домашний арест.
Кроме того, СБУ обязали проверить факты якобы принудительного отбора образцов крови у Савченко в следственном изоляторе, о чём она заявила в ходе заседания.
Ранее защита Савченко обжаловала разрешение парламента на её арест.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. 23 марта нардепа арестовали на два месяца.
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