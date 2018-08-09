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Суд в Киеве определил состав присяжных по делу об убийстве Олеся Бузины

09 августа 2018, 22:09  •  57 • Украина
Шевченковский районный суд Киева определил пять присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Олеся Бузины.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Следующие заседания состоятся 21 августа, 30 августа и 26 сентября.

9 февраля суд в Киеве отказался передать рассмотрение дела об убийстве  Бузины суду присяжных.

Журналист Олесь Бузина был убит пятью выстрелами 16 апреля 2015 года возле собственного дома в Киеве.

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