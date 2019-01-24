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Суд в Киеве огласит приговор Януковичу

24 января 2019, 08:39  •  92 • В России

В четверг 24 января Оболонский районный суд Киева обещал начал оглашение приговора бывшему и последнему, на данный момент, законному президенту Украины Виктору Януковичу. Хотя в суде пообещали начать это действо в 9 утра по местному времени (10 часов по Москве), скорее всего, оглашение приговора растянется на несколько дней.

Напомним, в отношении Виктора Януковича, покинувшего Украину под страхом самосуда со стороны участников майдана в феврале 2014 года, на его Родине возбуждено несколько уголовных дел. Но одно из них, без сомнения, является самым важным и главным – это обвинение Януковича в государственной измене. В феврале 2014-го Верховная Рада Украины (ВРУ) приняла постановление о самоустранении Януковича и отрешила его от власти, а также назначила внеочередные выборы президента. Но никакого «самоустранения» в Конституции страны не существует, и украинский парламент, к тому времени изгнавший из своих рядов всех оппонентов, по сути, пошел на нарушение Конституции. Именно этот правовой беспредел парламентариев привел к тому, что обвинение против Януковича было выдвинуто лишь в октябре 2016-го, после окончания юридической процедуры лишения его статуса президента после того, как ВРУ приняла отдельный специальный закон на этот счет, в очередной раз нарушив принцип о том, что закон обратной силы не имеет. В результате всех этих правовых коллизий судебные слушания по существу по этому обвинению начались в июне 2017-го, а закончились 5 декабря 2018-го.

В том, что приговор будет обвинительным, мало кто сомневается. При ином исходе нынешняя украинская власть утратит даже самый тонкий налет легитимности, а правоохранительные органы тогда будут вынуждены возбудить новое уголовное дело – на этот раз о государственном перевороте в феврале 2014-го. Такой подарок занимающему сейчас пост президента Украины Петру Порошенко и всем его подельникам, большая часть которых уже стала конкурентами на грядущих президентских выборах, которые состоятся 31 марта, абсолютно не нужен. Да и весь характер прошедшего процесса, когда суд отказывался заслушивать неугодных свидетелей, а на защиту Януковича оказывалось постоянное давление, не оставляет иного варианта, кроме обвинительного приговора. Вопрос в том, к какому сроку приговорят Януковича. Обвинение запросило 15 лет лишения свободы, но суд может приговорить экс-президента и к пожизненному сроку.

Само Янукович не будет слушать приговор ни в зале суда, ни даже по видеосвязи. Как заявил его адвокат Виталий Сердюк, ни его подзащитный, ни зашита не были проинформированы о вынесении приговора должным образом.

- Суд сделал все возможное, чтобы Виктор Янукович не смог принять участие. В отношении завтрашнего заседания суд даже не направил повестки ни ему, ни защитникам, - заявил адвокат журналистам и пояснил, что «любой приговор, оглашенный судом, будет юридически ничтожным в силу умышленного, политически мотивированного нарушения судом основ уголовного судопроизводства на Украине» и из-за многочисленных нарушений как по сути, так и по формальным признакам в ходе ведения данного судебного процесса.

Защита Януковича намерена подавать апелляцию на приговор, который будет вынесен Оболонским районным судом Киева. Сначала на Украине в суд более высокой инстанции, а потом и в Европейский суд по правам человека. Адвокаты экс-президента считают, что в конечном итоге они выиграют дело, и «правда восторжествует». На их стороне множество аргументов и доказательств того, что их клиент преследуется по политическим мотивам. Одним из них может стать тот факт, что Украина пыталась объявить Януковича в международный розыск по линии Интерпола, но там им было отказано из-за «политического характера» выдвинутого в отношении Януковича обвинения.

В любом случае нынешний приговор ни в коей мере не знаменует собой окончание нынешнего уголовного дела Януковича. Оно может растянуться еще не один год.

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