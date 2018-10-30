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Суд в Киеве обязал возбудить уголовное дело в отношении Арсения Яценюка
30 октября 2018, 15:54 • 175 • В России
Возглавивших Украину после «революции гидности» персон начинает бить бумерангом. Киевский суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-премьера Арсения Яценюка и действующего министра юстиции Павла Петренко.
Одного из «вождей Майдана» Яценюка, который прославился планами по строительству «стены» от Россиим, предъявили целый букет обвинений: злоупотребление властью или служебным положением, присвоение и растрата имущества, отмывание преступных доходов, служебный подлог и уклонение от уплаты налогов. Это тянет на длительный тюремный срок.
Яценюк был украинским премьером с февраля 2014-го по апрель 2016-го. Сразу после его отставки появились слухи, что он эмигрировал в США и купил элитную недвижимость в Майами, но сам он заявлял о своем желании еще вернуться в большую украинскую политику.
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