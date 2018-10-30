Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вторая Бавария Ангелы Меркель
В обществе напряжение из-за разницы доходов, но налоги повышать все равно не буд...
«Предъявят очередных «жертв»: в Минобороны РФ рассказали о подготовке новой пров...
Попытка №3: Хиллари Клинтон вновь попытается стать президентом США
Главная / В России

Суд в Киеве обязал возбудить уголовное дело в отношении Арсения Яценюка

30 октября 2018, 15:54  •  175 • В России

Возглавивших Украину после «революции гидности» персон начинает бить бумерангом. Киевский суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-премьера Арсения Яценюка и действующего министра юстиции Павла Петренко.

Одного из «вождей Майдана» Яценюка, который прославился планами по строительству «стены» от Россиим, предъявили целый букет обвинений: злоупотребление властью или служебным положением, присвоение и растрата имущества, отмывание преступных доходов, служебный подлог и уклонение от уплаты налогов. Это тянет на длительный тюремный срок.

Яценюк был украинским премьером с февраля 2014-го по апрель 2016-го. Сразу после его отставки появились слухи, что он эмигрировал в США и купил элитную недвижимость в Майами, но сам он заявлял о своем желании еще вернуться в большую украинскую политику.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

175
Источник
Похожие новости
29 октября 2018, 17:09
Россия раскрыла план на случай вступления Украины и Грузии в НАТО
29 октября 2018, 18:39
«Глубоко потрясены случившимся»: в Москве погиб корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев
29 октября 2018, 20:24
Медведев вспомнил, как работал в железнодорожном депо

30 октября 2018, 02:54
Русский язык на Украине уходит в подполье
30 октября 2018, 14:09
«70 тонн упало на палубу»: что известно об инциденте при спуске на воду авианосца «Адмирал Кузнецов»
29 октября 2018, 17:09
Путину рассказали о строительстве хабов "Аэрофлота" в четырех городах России
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
25 октября 2018, 04:24
Смарт-бомба ждала своего часа: Эксперты объяснили - покушение на Захарченко было неминуемо
24 октября 2018, 02:24
У самого дорогого самолета в истории авиации случилось ЧП в воздухе
27 октября 2018, 01:54
Следующим плацдармом будет Азов: Политолог объяснил выгоду Запада от украинской агонии войны
27 октября 2018, 08:24
Германия поставила точку в блефе Трампа: Европа выбрала Россию и газ
24 октября 2018, 16:54
Может ли ядерная бомба разбудить Йеллоустонский супервулкан
26 октября 2018, 22:39
Нарушил протокол ради спора: Порошенко отличился в Белоруссии - видео
24 октября 2018, 12:09
Израиль не оставил шанса русским
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.