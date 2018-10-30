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Суд в Киеве начал рассмотрение дела против Януковича о госизмене
30 октября 2018, 10:54 • 22 • Украина
Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела о госизмене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает РИА Новости.
© Сергей Пивоваров РИА Новости
«Судебное заседание объявляется продолженным», — сказал председательствующий судья Владислав Девятко.
26 октября суд объявил перерыв в слушаниях.
Ранее адвокаты бывшего президента передали представителям мониторинговой миссии ООН по правам человека и посольства США на Украине материалы о нарушениях прав защиты Януковича.
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