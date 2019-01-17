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Суд в Херсоне продлил арест Вышинскому
17 января 2019, 16:39 • 54 • Украина
Херсонский городской суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.
РИА Новости
Как передаёт ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Мокина, арест продлён до 16 февраля.
14 января прокуратура проинформировала о завершении досудебного расследования в отношении журналиста.
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