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Суд в Херсоне отказал защите Вышинского в возвращении изъятого имущества
08 июня 2018, 14:54 • 71 • Украина
Херсонский городской суд отказал защите руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в удовлетворении ходатайства о возвращении изъятого в ходе обысков имущества.
© Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую прокуратуру.
«Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты подозреваемого в государственной измене Кирилла Вышинского о возврате изъятого во время обысков имущества», — заявили в прокуратуре.
Ранее стало известно, что в банковской ячейке Вышинского был проведён санкционированный обыск. В СБУ заявили, что нашли у него $200 тыс. и пистолет.
3 июня адвокат заявил об ограблении в киевской квартире Вышинского. Этот инцидент также прокомментировала супруга арестованного журналиста.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
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