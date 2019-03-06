Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"За деньги маму продадут": Пономарёв и Бабченко раскритиковали Google ...
Новые правила по Севморпути законны, а США могут диктовать свои условия разве чт...
Виктор Алкснис: о Платошкине, Путине и выборах президента
«Сорвали выполнение гуманитарной операции»: Россия и Сирия призвали США освободи...
Главная / Украина

Суд в Херсоне не удовлетворил жалобу на арест Вышинского

06 марта 2019, 18:54  •  88 • Украина
Херсонский апелляционный суд не удовлетворил апелляцию защиты на продление ареста главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому. Об этом проинформировал адвокат журналиста Андрей Доманский.
 
РИА Новости
 

«Апелляционная жалоба адвоката Доманского оставлена без удовлетворения, определение суда оставлено без изменений», — цитирует РИА Новости адвоката.

Ранее украинская прокуратура направила в суд в Киеве обвинительный акт в отношении Вышинского.

Херсонский городской суд продлил главе РИА Новости Украина меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
06 марта 2019, 18:54
В Госдуме прокомментировали заявление Украины об угрозе вторжения
06 марта 2019, 18:54
Суд в Херсоне не удовлетворил жалобу на арест Вышинского
05 марта 2019, 23:24
В Пентагоне рассматривают вопрос об увеличении поставок оружия Украине
Загрузка...
06 марта 2019, 18:54
Министр финансов Украины обсудила с МВФ реализацию кредитной программы
05 марта 2019, 20:24
Молдова: сначала – деньги, потом – евросоветники
06 марта 2019, 12:24
Журналист Скачко связал проведённые у него обыски с делом Вышинского
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
06 марта 2019, 09:09
На Украине рассказали о плане в случае провала переговоров по газу
06 марта 2019, 15:54
Ни одного попадания: Особенности российских Су-30 позволили ВВС Индии спастись от аме...
06 марта 2019, 06:09
Перед смертью нобелевский лауреат Алфёров оставил секретное письмо Путину - СМИ
06 марта 2019, 09:24
"Полный ноль": "Нафтогаз" распрощался с мечтами о российском газе
06 марта 2019, 02:54
К вторжению готовы: Стало известно, чем ответит Россия на военные провокации НАТО - С...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2019, 06:09
Перед смертью нобелевский лауреат Алфёров оставил секретное письмо Путину - СМИ
04 марта 2019, 15:09
Киев избавляется от неугодных? Вслед за русскими, Украина запрещает въезд немецким наблюдателям на выборы
03 марта 2019, 00:09
В США заявили о необходимости ухода Порошенко с поста президента Украины
01 марта 2019, 23:39
Путин позвонил маме умершего от лейкоза мальчика, мечту которого он исполнил перед Новым годом
02 марта 2019, 14:24
"Унизила хваленую военную мощь РФ и макнула мордой в газовые контракты" - украинский блогер о "перемоге" Киева
04 марта 2019, 21:39
Шутки кончились: Путин поставил США на место
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко - президент"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.