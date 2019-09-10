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Суд в Харькове отменил переименование проспекта в честь маршала Жукова

10 сентября 2019, 15:39  •  162 • Украина
Окружной суд Харькова признал переименование проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова незаконным и отменил данное решение.
 
© Владимир Астапкович РИА Новости
 

Как сообщает «Громадське», суд удовлетворил запрос харьковской территориальной организации партии «Европейская солидарность».

Отмечается, что 19 июля Харьковский городской совет поддержал переименование проспекта.

2 июня радикалы в Харькове снесли бюст советского маршала Георгия Жукова.

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