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Суд в Харькове отменил переименование проспекта в честь маршала Жукова
10 сентября 2019, 15:39 • 162 • Украина
Окружной суд Харькова признал переименование проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова незаконным и отменил данное решение.
© Владимир Астапкович РИА Новости
Как сообщает «Громадське», суд удовлетворил запрос харьковской территориальной организации партии «Европейская солидарность».
Отмечается, что 19 июля Харьковский городской совет поддержал переименование проспекта.
2 июня радикалы в Харькове снесли бюст советского маршала Георгия Жукова.
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