|
Суд в Харькове арестовал выдворенную из России Бойко
16 января 2019, 21:10 • 23 • Украина
Суд в Харькове арестовал выдворенную из России украинскую журналистку Елену Бойко. Отмечается, что она будет отправлена в СИЗО Львова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката женщины Галину Перфильеву.
vk.com
«Когда мы с ней говорили в последний раз, её везли в суд Харькова для избрания меры пресечения... В настоящий момент суд арестовал её, после чего моя доверительница будет отправлена в СИЗО Львова», — пояснила она.
По словам Перфильевой, украинские следователи изучают дело по ч. 1 ст. 110 УК Украины — «призывы к нарушению территориальной целостности страны».
Ранее стало известно, что Бойко выдворили из России за нарушение режима пребывания в стране.
В декабре 2018 года Преображенский суд Москвы принял решение о депортации журналистки.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
23
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 января 2019, 12:24
|
10 января 2019, 02:54
|
12 января 2019, 19:54
|
15 января 2019, 03:09
|
16 января 2019, 01:54
|
16 января 2019, 05:09
|
13 января 2019, 12:09