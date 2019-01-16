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Суд в Харькове арестовал выдворенную из России Бойко

16 января 2019, 21:10  •  23 • Украина
Суд в Харькове арестовал выдворенную из России украинскую журналистку Елену Бойко. Отмечается, что она будет отправлена в СИЗО Львова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката женщины Галину Перфильеву.
 
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«Когда мы с ней говорили в последний раз, её везли в суд Харькова для избрания меры пресечения... В настоящий момент суд арестовал её, после чего моя доверительница будет отправлена в СИЗО Львова», — пояснила она.

По словам Перфильевой, украинские следователи изучают дело по ч. 1 ст. 110 УК Украины — «призывы к нарушению территориальной целостности страны».

Ранее стало известно, что Бойко выдворили из России за нарушение режима пребывания в стране.

В декабре 2018 года Преображенский суд Москвы принял решение о депортации журналистки.

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