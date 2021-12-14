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Суд в Белоруссии приговорил Сергея Тихановского к 18 годам тюрьмы

14 декабря 2021, 15:30  •  58 • Политика
Сергей Тихановский приговорён в Белоруссии к 18 годам лишения свободы.
Свой срок Сергей Тихановский будет отбывать в колонии строгого режима - решение принял Гомельский областной суд в ходе выездного заседания, которое состоялось в следственном изоляторе.
Обвинение доказало в суде, что Сергей Тихановский вместе со своими приближёнными занимался организацией массовых беспорядков в Белоруссии. Кроме того, доказанными считаются факты призывов к насилию в отношении представителей белорусской власти - через телеграм-каналы и YouTube. Суд посчитал, что Сергей Тихановский разжигал вражду своими высказываниями.
Кроме того, доказана связь Сергея Тихановского с экстремистами. Стоит отметить, что супруга осуждённого, Светлана Тихановская, после задержания мужа стала символом протеста в Белоруссии, но... сбежала из страны. Теперь протестовать она предпочитает за счёт прибалтийских налогоплательщиков, делая политические заявления, когда это необходимо.

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