Сергей Тихановский приговорён в Белоруссии к 18 годам лишения свободы.

Свой срок Сергей Тихановский будет отбывать в колонии строгого режима - решение принял Гомельский областной суд в ходе выездного заседания, которое состоялось в следственном изоляторе.

Обвинение доказало в суде, что Сергей Тихановский вместе со своими приближёнными занимался организацией массовых беспорядков в Белоруссии. Кроме того, доказанными считаются факты призывов к насилию в отношении представителей белорусской власти - через телеграм-каналы и YouTube. Суд посчитал, что Сергей Тихановский разжигал вражду своими высказываниями.

Кроме того, доказана связь Сергея Тихановского с экстремистами. Стоит отметить, что супруга осуждённого, Светлана Тихановская, после задержания мужа стала символом протеста в Белоруссии, но... сбежала из страны. Теперь протестовать она предпочитает за счёт прибалтийских налогоплательщиков, делая политические заявления, когда это необходимо.