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Суд в Амстердаме отложил решение по делу о скифском золоте

16 июля 2019, 14:09  •  82 • Украина
Суд в Амстердаме перенёс дату вынесения окончательного решения по скифскому золоту из музеев Крыма на шесть — девять месяцев. В настоящее время артефакты хранятся в музее Алларда Пирсона, куда были привезены несколько лет назад.
 
globallookpress.com
 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение судебной инстанции.

Неоднозначная ситуация с коллекцией возникла в 2014 году на фоне вхождения Крыма в состав России, в связи с тем, что права на артефакты заявили как музеи Крыма, так и Украина.

В марте глава республики Сергей Аксёнов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию вокруг скифского золота.

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