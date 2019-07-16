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Суд в Амстердаме отложил решение по делу о скифском золоте
16 июля 2019, 14:09 • 82 • Украина
Суд в Амстердаме перенёс дату вынесения окончательного решения по скифскому золоту из музеев Крыма на шесть — девять месяцев. В настоящее время артефакты хранятся в музее Алларда Пирсона, куда были привезены несколько лет назад.
globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение судебной инстанции.
Неоднозначная ситуация с коллекцией возникла в 2014 году на фоне вхождения Крыма в состав России, в связи с тем, что права на артефакты заявили как музеи Крыма, так и Украина.
В марте глава республики Сергей Аксёнов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию вокруг скифского золота.
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