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Суд Украины арестовал российское судно по делу о добыче песка в Крыму

21 мая 2018, 22:39  •  58 • Украина

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Украинский суд арестовал российское судно-земсняряд "Печора" из-за незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря на территории ботанического заказника общегосударственного значения "Малое филлофорное поле". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым (входит в состав Генпрокуратуры Украины, офис находится в Херсоне - прим. ТАСС).

В прокуратуре уточнили, что судно арестовано "в рамках уголовного дела о незаконной добыче песка у берегов полуострова Крым с целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба". Следователи утверждают, что судно "с середины мая 2015 года совершило более 300 заходов к портам Крыма после вероятной загрузки песком в районе незаконной добычи", в результате чего государству нанесен ущерб на сумму 250 млн гривен (около $9,6 млн). Данная сумма приводится без учета ущерба, причиненного биосфере заповедника.

Ранее, 10 апреля, в рамках этого же дела украинский суд арестовал судно SeaBreez, принадлежащее российской компании, земснаряды которой, как утверждают в прокуратуре, занимаются противоправной деятельностью в Крыму. По информации генконсульства Российской Федерации в Одессе экипаж задержанного тогда судна состоит в основном из граждан Украины, российское гражданство имеют только два моряка. В дипмиссии тогда отметили, что арестом судна киевские власти пытаются вынудить компанию владельцев возместить ущерб за незаконную добычу песка в районе Черного моря, которую, как утверждает украинская сторона, в 2014-2018 годах осуществляло судно компании.

Это не первый случай ареста российского судна на Украине. Так, Госпогранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ - жителей Керчи. Капитану инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. Остальным девяти морякам назначены штрафы, но покинуть страну им пока не удается.

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