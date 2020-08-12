Суд удовлетворил жалобу Портнова о возобновлении дела против Порошенко

Печерский районный суд города Киева обязал Госбюро расследований возобновить расследование дел против экс-президента Петра Порошенко по продаже «Кузни на Рыбальском».Как говорится в документе, суд рассмотрел жалобу Андрея Портнова на постановление о закрытии уголовного дела. Он считает, что дело было закрыто «необоснованно и преждевременно, и с нарушением уголовно-процессуального законодательства».По мнению Портнова, следователь «не провел необходимый комплекс следственных и процессуальных действий», а его выводы «не основывались на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании всех обстоятельств уголовного производства».По итогам рассмотрения дела судья удовлетворил жалобу Портнова на закрытие уголовного производства против Порошенко.«Учитывая приведенное, следственный судья приходит к выводу, что при закрытии уголовного производства следователям не были соблюдены положения требований уголовного процессуального закона о всесторонности, полноте и объективности исследования всех обстоятельств, постановление о закрытии не соответствует ст. 110 УПК Украины, а потому подлежит отмене с направлением уголовного производства в следственный отдел Государственного бюро расследований для проведения досудебного расследования, во время которого следует определить полный объем следственных действий и после их проведения принять законное и обоснованное решение», - сказано в решении Печерского райсуда.Напомним, 8 июля закрыло уголовное дело об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода Петра Порошенко «Кузня на Рыбальском».