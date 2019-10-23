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Суд Техаса встал на сторону матери: Мужчина не смог запретить бывшей жене сменить пол их 7-летнему сыну
23 октября 2019, 23:54 • 49 • В мире
Западный мир охватила опасная мода на гендерные эксперименты. Дело дошло до того, что объектами этих экспериментов становятся дети, а ставят их над ними собственные матери, а суд их при этом еще и поддерживает. Так случилось и в американском штате Техас, где отец семилетнего мальчика не смог запретить бывшей жене превратить его в девочку.
Отец попытался в судебном порядке запретить бывшей жене превращать семилетнего мальчика в девочку. В суде интересы Анны Джорджулес защищают сразу четыре адвоката. К слову, у отца Джеймса юрист только один.
Сумела Анна привести на суд и нескольких экспертов, которые заняли ее сторону. В ходе процесса они усиленно доказывали присяжным, что в интересах ребенка продолжить социальную адаптацию мальчика к женскому полу.
Авторитетные ученые тоже высказались, но уже в защиту отца. По их мнению, то, что называют "гендерным расстройством", не медицинская проблема, а психологический и социокультурный феномен.
Вердикт, который вынесли присяжные, оказался не в пользу Джеффа Янкера: все права на детей были переданы Анне. Теперь мать продолжит проведение мероприятий по смене пола ребенка, а отцу предложат "признать наконец", что его сын является девочкой, и обяжут посещать курсы трансгендеризма.
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