Суд Техаса встал на сторону матери: Мужчина не смог запретить бывшей жене сменить пол их 7-летнему сыну

Отец попытался в судебном порядке запретить бывшей жене превращать семилетнего мальчика в девочку. В суде интересы Анны Джорджулес защищают сразу четыре адвоката. К слову, у отца Джеймса юрист только один.

Сумела Анна привести на суд и нескольких экспертов, которые заняли ее сторону. В ходе процесса они усиленно доказывали присяжным, что в интересах ребенка продолжить социальную адаптацию мальчика к женскому полу.

Авторитетные ученые тоже высказались, но уже в защиту отца. По их мнению, то, что называют "гендерным расстройством", не медицинская проблема, а психологический и социокультурный феномен.

Вердикт, который вынесли присяжные, оказался не в пользу Джеффа Янкера: все права на детей были переданы Анне. Теперь мать продолжит проведение мероприятий по смене пола ребенка, а отцу предложат "признать наконец", что его сын является девочкой, и обяжут посещать курсы трансгендеризма.