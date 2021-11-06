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Суд сказал своё слово: В США вынесли решение по обязательной вакцинации
06 ноября 2021, 23:10 • 38 • Политика
Апелляционный суд в США приостановил действие правила об обязательной вакцинации от COVID сотрудников крупных компаний.
В США апелляционный суд вынес решение по поводу обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний от коронавирусной инфекции COVID-19. В постановлении говорится, что обязательная вакцинация должна быть приостановлена.
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