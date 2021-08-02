|
Суд развёл Билла и Мелинду: Теперь в мире два миллиардера с фамилией Гейтс
02 августа 2021, 23:25 • 113 • В мире
Теперь в мире два известных миллиардера с фамилией Гейтс. Американский суд официально развёл Билла и Мелинду. Стали известны подробности.
Суд развёл Билла и Мелинду Гейтс. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на протоколы суда.
Билл Гейтс занимает четвёртую строчку в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в 131,3 миллиарда долларов, однако супруга после развода половину не получила.
И тем не менее в мире теперь два миллиардера с фамилией Гейтс. Мелинде отошли ценные бумаги, стоимость которых превышает три миллиарда долларов. Как ранее сообщалось, она будет по-прежнему одним из руководителей Bill & Melinda Gates Foundation как минимум два года. По истечении этого периода бывшие супруги примут окончательное решение, смогут работать вместе или нет.
Новость о разводе основателя Microsoft "по обоюдному согласию" с супругой была воспринята неоднозначно. 27 лет эти люди улыбались перед камерами, давали интервью и всячески изображали счастливую семью, и вдруг 65-летний мужчина и 56-летняя женщина решили разойтись. В мае 2021 года Мелинда Гейтс заявила, что фамилию менять не намерена.
Подпишитесь на нас
113
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 июля 2021, 14:10
|
02 августа 2021, 06:00
|
01 августа 2021, 01:35
|
28 июля 2021, 02:15
|
30 июля 2021, 03:45
|
29 июля 2021, 12:10
|
31 июля 2021, 10:00