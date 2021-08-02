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Суд развёл Билла и Мелинду: Теперь в мире два миллиардера с фамилией Гейтс

02 августа 2021, 23:25  •  113 • В мире
Теперь в мире два известных миллиардера с фамилией Гейтс. Американский суд официально развёл Билла и Мелинду. Стали известны подробности.
Суд развёл Билла и Мелинду Гейтс. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на протоколы суда.
Билл Гейтс занимает четвёртую строчку в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в 131,3 миллиарда долларов, однако супруга после развода половину не получила.
И тем не менее в мире теперь два миллиардера с фамилией Гейтс. Мелинде отошли ценные бумаги, стоимость которых превышает три миллиарда долларов. Как ранее сообщалось, она будет по-прежнему одним из руководителей Bill & Melinda Gates Foundation как минимум два года. По истечении этого периода бывшие супруги примут окончательное решение, смогут работать вместе или нет.
Новость о разводе основателя Microsoft "по обоюдному согласию" с супругой была воспринята неоднозначно. 27 лет эти люди улыбались перед камерами, давали интервью и всячески изображали счастливую семью, и вдруг 65-летний мужчина и 56-летняя женщина решили разойтись. В мае 2021 года Мелинда Гейтс заявила, что фамилию менять не намерена.

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