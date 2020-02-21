Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.

«Ходатайство следователя группы… по осуществлению привода в рамках уголовного производства… удовлетворить», — говорится в документе.

В нём постановляется совершить привод Порошенко для проведения допроса в процессуальном статусе свидетеля 28 февраля.

Ранее в ГБР заявили о нежелании Порошенко являться на допросы к следователям.

24 января Порошенко прибыл на допрос в ГБР, который продлился более трёх часов.