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Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР
21 февраля 2020, 22:09 • 60 • Украина
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
@poroshenko Twitter
«Ходатайство следователя группы… по осуществлению привода в рамках уголовного производства… удовлетворить», — говорится в документе.
В нём постановляется совершить привод Порошенко для проведения допроса в процессуальном статусе свидетеля 28 февраля.
Ранее в ГБР заявили о нежелании Порошенко являться на допросы к следователям.
24 января Порошенко прибыл на допрос в ГБР, который продлился более трёх часов.
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