Суд разрешил отправить Ассанжа в США

Апелляционный суд Англии и Уэльса всё же разрешил экстрадировать основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Защите оставили право оспорить данный вердикт.

Напомним, в США основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу грозит до 175 лет лишения свободы по американским законам. Его обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории Соединённых Штатов раскрытием секретной информации.

В своё время Ассанжу пришлось бежать из страны после громкого разоблачения, когда он обнародовал видеозаписи с камер, на которых было зафиксировано, как американские военные расстреливают мирных жителей в Ираке. Рассекретил он и документы Вашингтона, касающиеся организации госпереворотов и военных конфликтов в разных странах мира.

Основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Однако через несколько лет дипломаты отказали ему в убежище и Ассанжа арестовали.

Апелляционный суд Англии и Уэльса сегодня вынес решение в пользу американской стороны по апелляции Министерства юстиции США по делу об экстрадиции Ассанжа.

Впрочем, один шанс на спасение у основателя WikiLeaks всё же есть - защите оставили право оспорить данный вердикт.