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Суд разрешил ГБР провести допрос Порошенко с применением полиграфа
13 августа 2019, 21:24 • 35 • Украина
Суд разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) Украины провести допрос бывшего президента страны Петра Порошенко с использованием полиграфа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости
«Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии», — цитирует представителя ГБР «Украинская правда».
Ранее Порошенко выразил готовность пройти детектор лжи в прямом эфире телеканала «Прямой».
Он подчеркнул, что не доверяет ГБР и не верит в объективность и непредвзятость следствия.
12 августа ГБР допросили Порошенко в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».
В конце июля сообщалось об 11 судебных производствах, в которых фигурирует Порошенко.
В частности, производства связаны с легализацией незаконных доходов, а также вероятным вмешательством в деятельность судей.
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