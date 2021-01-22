Суд проредил сторонников Алёши: Пресс-секретарь Навального схлопотала девять суток

Ещё до начала несанкционированной акции 23 января сторонников Алексея Навального суд проредил их ряды. Так, на девять суток арестована пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Суд отправил её в камеру за призывы выйти на несанкционированную акцию.

Напомним, ранее стало известно о задержании не только Ярмыш, но и других сторонников оппозиции, среди которых была и Любовь Соболь. Причина та же, что и у Киры, - призывы выходить на противозаконную акцию.

Тем временем в Татарстане за "призывы к массовым беспорядкам" даже возбуждено уголовное дело. В региональном следственном управлении отметили, что дело завели после публикации 20 января в соцсетях подобного призыва, ориентированного на провокации 23 января. Автора - того, кто опубликовал пост, пока не установили, но ищут.