|
Суд проредил сторонников Алёши: Пресс-секретарь Навального схлопотала девять суток
22 января 2021, 18:35 • 209 • Политика
Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш арестовали на девять суток. Суд назначил такой срок стороннице оппозиционера за призывы выйти на несанкционированную акцию 23 января.
Ещё до начала несанкционированной акции 23 января сторонников Алексея Навального суд проредил их ряды. Так, на девять суток арестована пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Суд отправил её в камеру за призывы выйти на несанкционированную акцию.
Напомним, ранее стало известно о задержании не только Ярмыш, но и других сторонников оппозиции, среди которых была и Любовь Соболь. Причина та же, что и у Киры, - призывы выходить на противозаконную акцию.
Тем временем в Татарстане за "призывы к массовым беспорядкам" даже возбуждено уголовное дело. В региональном следственном управлении отметили, что дело завели после публикации 20 января в соцсетях подобного призыва, ориентированного на провокации 23 января. Автора - того, кто опубликовал пост, пока не установили, но ищут.
209
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 января 2021, 09:20
|
18 января 2021, 07:20
|
19 января 2021, 04:25
|
21 января 2021, 08:40
|
18 января 2021, 03:40
|
21 января 2021, 16:00
|
17 января 2021, 10:15