Суд продолжит рассмотрение ходатайства Вышинского 25 января

Верховный суд Украины продолжит рассмотрение ходатайства главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в пятницу, 25 января, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.

Отмечается, что первым будет рассмотрено ходатайство Вышинского о личном присутствии на заседании Верховного суда.

«Перенесли рассмотрение на 09:15 (10:15 мск) на 25 января для рассмотрения его ходатайства (о личном участии). Это будет видеоконференция по вопросу о его личном участии. Суду надо уточнить его мнение», — цитирует РИА Новости Доманского.

После этого либо будет принято решение вызвать Вышинского в суд, либо будет продолжено рассмотрение дела по существу, а суд рассмотрит жалобу адвокатов на содержание журналиста под арестом, пояснил он. В таком случае, по его словам, Вышинский будет участвовать в заседании в формате видеоконференции.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины начал рассмотрение жалобы защиты Вышинского на его арест.