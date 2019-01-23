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Суд продолжит рассмотрение ходатайства Вышинского 25 января

23 января 2019, 21:54  •  69 • Украина
Верховный суд Украины продолжит рассмотрение ходатайства главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в пятницу, 25 января, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.
 
РИА Новости
 

Отмечается, что первым будет рассмотрено ходатайство Вышинского о личном присутствии на заседании Верховного суда. 

«Перенесли рассмотрение на 09:15 (10:15 мск) на 25 января для рассмотрения его ходатайства (о личном участии). Это будет видеоконференция по вопросу о его личном участии. Суду надо уточнить его мнение», — цитирует РИА Новости Доманского.

После этого либо будет принято решение вызвать Вышинского в суд, либо будет продолжено рассмотрение дела по существу, а суд рассмотрит жалобу адвокатов на содержание журналиста под арестом, пояснил он. В таком случае, по его словам, Вышинский будет участвовать в заседании в формате видеоконференции.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины начал рассмотрение жалобы защиты Вышинского на его арест.

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