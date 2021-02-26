Суд продлил меру пресечения обвиняемому в крупной растрате аудитору Счётной палаты Михаилу Меню

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения экс-губернатору Ивановской области и аудитору Счетной палаты Михаилу Меню, которого обвиняют в растрате 700 миллионов рублей. Чиновнику запрещается совершать определенные действия: покидать дом, общаться с некоторыми лицами, пользоваться интернетом и получать корреспонденцию.

25 февраля 2021 года Басманный суд Москвы вынес решение об удовлетворении ходатайства следствия о продлении меры пресечения в виде запрета на совершение определенных действий Михаилу Меню – бывшему главе Ивановской области и аудитору Счетной палаты, в отношении которого выдвинуто обвинение в растрате 700 миллионов рублей, выделенных Минфином на поддержку региона. В пресс-службе суда уточнили ,что мера пресечения будет действовать до 30 марта 2021 года.

Ранее, 14 января, сообщалось, что СК РФ закончил сбор доказательств по уголовному делу, фигурантом которого является Мень.

Мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий была назначена аудитору Басманным судом Москвы 19 ноября 2020 года в рамках удовлетворения иска Следственного комитета. Меню запрещается покидать место фактического проживания, кроме ежедневных двухчасовых прогулок, вести общение с определенным кругом лиц, вести почтовую переписку и получать корреспонденцию, а также пользоваться интернетом.

Таким образом, Мень должен находиться в своем загородном доме, расположенном на Садовой улице в поселке Архангельское, имеет право выходить во двор на два часа в сутки, а также общаться с теми, кто не имеет отношения к его уголовному делу. Во многом данная мера пресечения соответствует домашнему аресту, но с той разницей, что в случае обвинительного приговора этот период не пойдет в счет назначенного судом наказания.

Два экс-губернатора

Когда СМИ узнали об уголовном деле в отношении Михаила Меня, он поспешил заявить прессе, что не понимает, о чем речь. В Счетной палате, в свою очередь, выразили надежду на объективное расследование. К слову, Мень по-прежнему занимает там должность аудитора, освобождение от которой возможно только по президентскому представлению.

Офпред СК РФ Светлана Петренко рассказала о сути обвинения, предъявленного Меню. По ее словам, его считают причастным к присвоению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда он занимал пост руководителя региона: это статья 160, часть 4 УК РФ. Петренко уточнила, что, помимо Меня, в качестве обвиняемых по данному делу проходят его преемник на губернаторском посту Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин, которым инкриминируется аналогичное преступление. Следствие считает, что пресловутые 700 миллионов рублей были перечислены на через ОАО «Ивановский бройлер» на счета фирм из ГК «Продо» (акционера птицефабрики), а потом похищены. Уже тогда пошли разговоры о возможной причастности к этой истории Меня, поскольку именно он в 2011 году подписал с Минфином России соглашение о предоставлении бюджету области кредита в размере 1 миллиарда рублей.

Коньков, который на момент губернаторства Меня занимал должность первого заместителя председателя регионального правительства, также возглавлял областной Фонд поддержки предпринимательства. Велика вероятность, что именно этот человек мог напрямую способствовать включению аудитора в круг фигурантов дела, чтобы показать свою готовность к сотрудничеству со следствием. Во всяком случае, такой вариант выглядит наиболее логичным. К слову, Коньков сейчас находится под домашним арестом, который отбывает в загородном коттедже без права выхода на приусадебный участок и использование средств связи.

Мутные схемы

Фонд поддержки предпринимательства Ивановской области, который, как мы уже упоминали, возглавлял Коньков, выдал ОАО «Ивановский бройлер» кредит под 3% годовых до 2022 года. Следователи считают, что руководитель птицефабрики Пввел Кудряшов учредил компанию «Провинция», которой предоставил от имени предприятия заем почти на 300 миллионов рублей. На эти средства Кудряшов и некая Людмила Михайлова, по данным СМИ, являющаяся тещей экс-сотрудника областной администрации Андрея Степанова, занимавшего там высокую должность. приобрели акции «Ивановского бройлера» у ГК «Продо», сделавшись его совладельцами. Решение о выкупе, по версии следствия, принимали заместитель гендиректора «Продо менеджмент» Екатерина Семенова и Дмитрий Гришин – он сейчас является одним из фигурантов дела. Летом 2014 года предприятие стало быстро набирать обороты, но потом активность сошла на нет – как раз тогда Михаил Мень и его команда покинули регион.

Следующим шагом стал развал «Ивановского бройлера». Сначала предприятие поставляло свою продукцию в торговый дом «Горино». Последний задолжал 200 миллионов рублей, которые не удалось вернуть даже через арбитраж. Впрочем, следователи полагают, что это была преступная схема. Потом Кудряшов учредил новую фирму «Ивановский дворик», которая также способствовала разорению фабрики. В 2015 году «Ивановский бройлер» признали банкротом.

Интересно, что региону все же удалось вернуть долг: новый ивановский губернатор Станислав Воскресенский убедил ГК «Продо» выкупить долги своего бывшего предприятия.