Суд признал недействительным бюджет Хакасии на 2021 год из-за превышения дефицита

Апелляционный суд признал недействительным бюджет Хакасии из-за превышения дефицита на 15%.

В Новосибирске пятый апелляционный суд общей юрисдикции признал недействующим бюджет Хакасии на 2021 год.

С этого момента и до принятия нового закона все государственные платежи в республике приостанавливаются,

- заявили в правительстве республики о решении суда, принятом 30 июля.

Власти Хакасии внесут проект нового закона "О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 2 августа, в понедельник, и будут просить о созыве внеочередной сессии для его принятия.

С иском о признании бюджета недействительным в суд обратилась прокуратура Хакасии из-за превышения предельно допустимого дефицита, иск поддержал Верховный суд республики, после чего была подана апелляция.

Принятый в декабре 2020 года бюджет Хакасии превышал 15% и является нарушением Бюджетного кодекса России, сообщает "Интерфакс".

В Хакасии власти наращивали дефицит бюджета на протяжении 10 лет, дефицит доходов составляет 10 млрд рублей.