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Суд признал недействительным бюджет Хакасии на 2021 год из-за превышения дефицита
30 июля 2021, 14:45 • 42 • Политика
Апелляционный суд признал недействительным бюджет Хакасии из-за превышения дефицита на 15%.
В Новосибирске пятый апелляционный суд общей юрисдикции признал недействующим бюджет Хакасии на 2021 год.
- заявили в правительстве республики о решении суда, принятом 30 июля.
Власти Хакасии внесут проект нового закона "О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 2 августа, в понедельник, и будут просить о созыве внеочередной сессии для его принятия.
С иском о признании бюджета недействительным в суд обратилась прокуратура Хакасии из-за превышения предельно допустимого дефицита, иск поддержал Верховный суд республики, после чего была подана апелляция.
Принятый в декабре 2020 года бюджет Хакасии превышал 15% и является нарушением Бюджетного кодекса России, сообщает "Интерфакс".
В Хакасии власти наращивали дефицит бюджета на протяжении 10 лет, дефицит доходов составляет 10 млрд рублей.
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