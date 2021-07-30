Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Пути...
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к ...
Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
Главная / Политика

Суд признал недействительным бюджет Хакасии на 2021 год из-за превышения дефицита

30 июля 2021, 14:45  •  42 • Политика
Апелляционный суд признал недействительным бюджет Хакасии из-за превышения дефицита на 15%.
В Новосибирске пятый апелляционный суд общей юрисдикции признал недействующим бюджет Хакасии на 2021 год.
С этого момента и до принятия нового закона все государственные платежи в республике приостанавливаются,
- заявили в правительстве республики о решении суда, принятом 30 июля.
Власти Хакасии внесут проект нового закона "О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 2 августа, в понедельник, и будут просить о созыве внеочередной сессии для его принятия.
С иском о признании бюджета недействительным в суд обратилась прокуратура Хакасии из-за превышения предельно допустимого дефицита, иск поддержал Верховный суд республики, после чего была подана апелляция.
Принятый в декабре 2020 года бюджет Хакасии превышал 15% и является нарушением Бюджетного кодекса России, сообщает "Интерфакс".
В Хакасии власти наращивали дефицит бюджета на протяжении 10 лет, дефицит доходов составляет 10 млрд рублей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






42
Источник
Похожие новости
30 июля 2021, 03:45
"Света, подожди!" Как на самом деле прошла встреча Байдена и Тихановской
30 июля 2021, 00:05
Депутат Рады придумал, как выдворить с Украины Порошенко и всю его партию
30 июля 2021, 01:55
Байдена предупредили о "русских когтях": "Американцы, вы умственно отсталые?"
30 июля 2021, 01:55
Извинились лишь спустя 70 лет: Захарова прокомментировала жестокий эксперимент над детьми
30 июля 2021, 01:55
Тихановскую после визита к Байдену спросили о "сигнале Путину"
30 июля 2021, 09:15
"Нужно быть готовым": В Киеве пригрозили России "коротким нокаутом"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2021, 21:05
Украинский план возвращения Крыма разваливается. Подвели США
25 июля 2021, 09:10
Что будет, если Украине ничего не достанется
29 июля 2021, 10:20
Будущее Украины становится русским
24 июля 2021, 09:20
"Серьёзно себя подвёл": ЕСПЧ принял иск России с несколькими "но"
24 июля 2021, 20:20
Принято ключевое решение по Игорю Шувалову
26 июля 2021, 21:50
"Пусть Европа сама бронирует": В Киеве выдвинули "Газпрому" условия по транзиту
24 июля 2021, 03:50
Плохой и ещё хуже: генерал СБУ рассказал о сценариях по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.