Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Медийный ориентир»: почему «жёлтые жилеты» доверяют RT и отворачиваются от мейн...
"Хватит КОРМИТЬ Украину!" Заявление Кедми НАПУГАЛО гостей из Киева! Ве...
В Госдуме прокомментировали принятие ПАСЕ резолюции по Керченскому проливу
«Надо думать головой, когда инвалидов рожаешь»: жильцы московского дома выломали...
Главная / Украина

Суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы

24 января 2019, 19:09  •  64 • Украина
Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего украинского президента Виктора Януковича к наказанию в виде 13 лет лишения свободы.
 
РИА Новости
 

Как информирует РИА Новости, его признали виновным по делу о госизмене.

«Признать виновным... и назначить ему наказание по ч. 1 ст. 11 в виде 13 лет лишения свободы», — сказал судья Владислав Девятко.

Арест имущества Януковича оставлен в силе.

Ранее суд Киева оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ государства.

Как заявляли в суде, вина бывшего главы государства полностью доказана.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

64
Источник
Похожие новости
23 января 2019, 23:39
Эксперт оценила сокращение запасов газа в подземных хранилищах Украины до 39%
24 января 2019, 19:09
Суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
24 января 2019, 14:09
СМИ: «Зенит» объявит о подписании Ракицкого в ближайшее время
Загрузка...
24 января 2019, 02:54
Франция намерена вернуть мировой статус французскому языку
24 января 2019, 10:54
В Киеве усилили охрану суда перед заседанием по делу Януковича
23 января 2019, 21:54
Лагард заявила Порошенко о необходимости ускорения реформ
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
24 января 2019, 14:24
"Не становитесь пешками в чужой шахматной игре": Венесуэльской "марион...
24 января 2019, 01:24
"Вспомните, что стало с Югославией, Ираком, Сирией, Украиной": Британка обр...
24 января 2019, 02:54
Соцсети сообщили, кого Путин "признал бы" главами Британии и Украины
24 января 2019, 02:54
Венесуэла станет Сирией-2? Право на применение вооружённых сил за рубежом у России ес...
24 января 2019, 02:54
"Мы вам покажем латиноамериканский Вьетнам": Армия Венесуэлы обратилась к &...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2019, 18:54
Комитет Госдумы заявил о "позорном случае" с Еленой Бойко. Полный текст обращения
20 января 2019, 05:24
"Припечатала так припечатала": Соловьев восхищен Захаровой, осадившей Чубайса
21 января 2019, 13:54
Нацбатовец и садист: 5 фактов о новом кандидате в президенты Украины
20 января 2019, 16:39
Украинский политолог назвал повод для войны с Россией, и он безумен
18 января 2019, 19:09
Явка провалена, или подлинная история Елены Бойко
19 января 2019, 01:56
Ломающийся Томoc-тyp
19 января 2019, 13:09
Пролив открыт: Меркель спасает корабли Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.