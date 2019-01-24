Суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы

Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего украинского президента Виктора Януковича к наказанию в виде 13 лет лишения свободы.

Как информирует РИА Новости, его признали виновным по делу о госизмене.

«Признать виновным... и назначить ему наказание по ч. 1 ст. 11 в виде 13 лет лишения свободы», — сказал судья Владислав Девятко.

Арест имущества Януковича оставлен в силе.

Ранее суд Киева оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ государства.

Как заявляли в суде, вина бывшего главы государства полностью доказана.