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Суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
24 января 2019, 19:09 • 64 • Украина
Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего украинского президента Виктора Януковича к наказанию в виде 13 лет лишения свободы.
РИА Новости
Как информирует РИА Новости, его признали виновным по делу о госизмене.
«Признать виновным... и назначить ему наказание по ч. 1 ст. 11 в виде 13 лет лишения свободы», — сказал судья Владислав Девятко.
Арест имущества Януковича оставлен в силе.
Ранее суд Киева оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ государства.
Как заявляли в суде, вина бывшего главы государства полностью доказана.
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