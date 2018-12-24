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Суд приговорил москвича к 3,5 года колонии за участие в «Правом секторе»

24 декабря 2018, 17:09  •  41 • Украина
Суд в Москве приговорил к 3,5 года колонии Дениса Бахолдина, который принял участие в военных действиях в составе «Правого сектора»* против ополчения Донбасса.
 
РИА Новости
 

«Приговором Нагатинского районного суда Бахолдин признан виновным и приговорён к трём годам и шести месяцам колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима», — цитирует представителя суда ТАСС.

Приговор не вступил в законную силу и будет обжалован в Мосгорсуде, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что двое братьев из России, которые обвиняются в участии в «Правом секторе», заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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