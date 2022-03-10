Суд пойдет: когда депутат Рашкин может лишиться мандата

Депутат Госдумы Валерий Рашкин может лишиться мандата, а также получить реальный срок за незаконную охоту . Такой сценарий не исключают источники «Известий» в парламенте. В четверг, 10 марта, депутаты дали согласие на передачу уголовного дела коммуниста в суд . Во фракциях это решение вызвало разную реакцию. Эксперты считают, что КПРФ надо подыскивать кандидата, который займет место скандального охотника в нижней палате .

Пусть решит суд

Вопрос о передаче в суд уголовного дела по факту незаконной охоты депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина оказался последним в повестке заседания 10 марта . Несмотря на то что депутаты перед этим порядка семи часов обсуждали другие законопроекты и уже явно устали, дискуссия всё равно получилась бурной.

Как доложил парламентариям первый замглавы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и мандатным вопросам Эрнест Валеев, 1 марта 2022 года в ГД поступило представление генпрокурора России о даче согласия на направление в суд уголовного дела Валерия Рашкина. В соответствии с регламентом Госдума должна дать свой ответ, а точнее, согласие или несогласие принять такое решение .

«Хочу напомнить, что постановлением от 25 ноября 2021 года Валерий Рашкин был лишен неприкосновенности, а депутаты дали согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела. В представлении генпрокурор сообщает, что проведено расследование, собрано достаточно доказательств для направления дела в суд», — пояснил он коллегам.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

По его словам, комиссия рассмотрела этот вопрос и рекомендует дать согласие Генпрокуратуре.

« Или же депутаты живут и действуют по законам страны, или же депутатский иммунитет должен стать личной привилегией . Безусловно, мы не могли поступить иначе», — отметил Валеев.

После этого слово получил виновник инцидента Валерий Рашкин. Депутат явно был взволнован и попросил коллег не поддерживать передачу материалов расследования в суд . Его дело стало одним из самых скандальных в 2021 году. В конце октября сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области совместно с правоохранителями задержали депутата с тушей лося в багажнике автомобиля. Поначалу коммунист не сознавался в содеянном, говоря, что перепутал животное с кабаном. Хотя на нынешнем заседании Госдумы пожаловался, что так и не смог купить новое животное взамен убитого, как ранее обещал, объяснив это политическим давлением .

«Я был убежден, что все разрешительные документы на охоту у принимающей стороны имеются. Организатор мне четко заявил, что охота открыта. Вину в представленном мне обвинении не признавал и не признаю», — заявил коммунист коллегам.

При этом сообщил, что купил саратовским лосям кормов на три года вперед, а в качестве аргументов, почему его нельзя судить, сообщил, что является борцом с коррупционерами и сторонником Новороссии .

Фракции ЛДПР и «Новые люди» осуждать публично депутата отказались, а вот «Справедливая Россия» предложила и вовсе его простить на фоне того, что происходит с экономикой и внешней политикой России .

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

«Сегодня мы коллеги в глазах Запада. Мы показали им свое единство. Виновен ли он? Да, конечно, виновен. Виновен по законам России, по человеческим. Но он уже понес такое моральное наказание, которое не пожелаешь врагу. Несколько месяцев его имя не сходило с экранов телевидения , и он сполна получил от российского народа. Предлагаю не направлять в суд данное постановление. Во всяком случае наша фракция воздержится от голосования», — представил позицию партии депутат Госдумы Анатолий Лисицын.

Более категорична оказалась «Единая Россия» .

« Не время и не место сейчас обсуждать особенности охоты , кто виноват, что не продали лося… детский сад какой-то. Но по большому счету во всех этих вопросах должен разбираться суд . Перед нами только ставится вопрос: передавать туда дело или нет. Поэтому наша фракция поддержит представление генпрокурора» , — пояснил позицию партии депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Хотя фракция КПРФ пыталась убедить коллег аргументами, что Валерия Рашкина подставили, а популяция лосей в России растет, за передачу дела в суд проголосовали 340 депутатов . Еще 58 высказались против, 25 — воздержались.

Пусто не бывает

Как сказал «Известиям» источник в Госдуме, после признания вины Валерия Рашкина судом он может лишиться депутатского мандата, а также получить реальный срок за свое преступление .

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

«Уголовное дело в отношении депутата было возбуждено по статье УК «Незаконная охота». Согласно ей, ему грозит крупный денежный штраф (от 500 тыс. до 1 млн рублей. — «Известия»), а также лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на период до трех лет или без такового», — напомнили в парламенте.

В КПРФ считают, что Валерий Рашкин может отделаться штрафом . Его возможную замену в Госдуме там пока комментировать не хотят.

Политтехнолог Александр Твердов уверен, что коммунист вряд ли уйдет от ответственности.

— Не думаю, что суд примет мягкое решение. Наоборот, россиянам покажут, что перед законом все равны и неважно, депутат ты или нет. Совершил преступление — отвечай . Позиция непризнания им своей вины выглядит как минимум странной, — пояснил «Известиям» эксперт.