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Суд поставил власти Бельгии на счётчик: Детей боевиков ИГИЛ могут вернуть в страну
13 декабря 2019, 18:09 • 26 • В мире
Детей боевиков ИГИЛ могут вернуть в Бельгию по решению суда. Последний поставил власти страны на счётчик, грозя начислять штрафы каждые сутки.
В четверг, 12 декабря, суд Брюсселя обязал власти Бельгии доставить в страну 10 детей, которые родились на территории Сирии в семьях боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещённая в РФ). Об этом сообщили местные СМИ.
Речь идёт о детях в возрасте от 7 месяцев до 7 лет, имеющих бельгийское подданство. Сейчас они находятся в лагере "Аль-Холь", который контролирует курдское ополчение.
В случае если бельгийские власти не доставят их в страну в течение 6 недель, то за каждого ребёнка начнёт приходить штраф в размере 5 тысяч евро в сутки. Впрочем, правительство Бельгии указывает на проблемы.
Минюст готов исполнить решение суда, но лишь в том случае, если будут забирать только детей (без матерей), передаёт Reuters.
"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.
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