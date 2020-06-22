Суд помог Киеву признать Крым российским - эксперт

Украина не может добывать полезные ископаемые в морских водах около Крыма, признал Нидерландский суд. Таким образом, Киеву отказано в претензиях. Как полагает руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, подобное судебное решение автоматически вынуждает Украину признать Крым русским, пишет "Утро.ру".

Киев надеялся, что суд одобрит работы. Таким образом, у берегов Крыма получилось бы устроить не просто провокацию, а некую легитимную акцию. Но... план не удался. Теперь защититься решением арбитража украинская сторона не сможет. Более того, Нидерландский суд даже не стал принимать иск Киева, подчеркнув, что не способен решать вопросы суверенитета Крыма.

К слову, как считает эксперт, даже положительное решение суда не заставило бы Россию пустить Украину в свои территориальные воды для добычи полезных ископаемых.

"Если же Киев решит говорить с Россией о добыче газа у берегов Крыма, то придётся обговаривать новые границы двух государств – их делимитацию", - говорит эксперт в беседе с "Экономикой сегодня", подчёркивая, что подобное будет равнозначно признанию Киевом русского Крыма.