Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - ...
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили зад...
Главная / Политика

Суд помог Киеву признать Крым российским - эксперт

22 июня 2020, 13:00  •  51 • Политика
Украину вынудят признать Крым российским. Суд уже помог Киеву сделать первый шаг на этом пути, уверен эксперт.
Украина не может добывать полезные ископаемые в морских водах около Крыма, признал Нидерландский суд. Таким образом, Киеву отказано в претензиях. Как полагает руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, подобное судебное решение автоматически вынуждает Украину признать Крым русским, пишет "Утро.ру".
Киев надеялся, что суд одобрит работы. Таким образом, у берегов Крыма получилось бы устроить не просто провокацию, а некую легитимную акцию. Но... план не удался. Теперь защититься решением арбитража украинская сторона не сможет. Более того, Нидерландский суд даже не стал принимать иск Киева, подчеркнув, что не способен решать вопросы суверенитета Крыма.
К слову, как считает эксперт, даже положительное решение суда не заставило бы Россию пустить Украину в свои территориальные воды для добычи полезных ископаемых.
"Если же Киев решит говорить с Россией о добыче газа у берегов Крыма, то придётся обговаривать новые границы двух государств – их делимитацию", - говорит эксперт в беседе с "Экономикой сегодня", подчёркивая, что подобное будет равнозначно признанию Киевом русского Крыма.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
22 июня 2020, 02:00
Греф наносит ответный удар: Хитрую схему войны с ЦБ раскрыли
22 июня 2020, 06:00
Богатым американцам пощекотали нервы Путиным: "Россия справилась"
22 июня 2020, 02:00
Путин заявил о находившейся на грани развала России
22 июня 2020, 00:00
Случайность помогла стать королевой: Удивительная история иорданской "принцессы Дианы"
22 июня 2020, 11:00
"Горбатых будут распрямлять?": Военкор расшифровал сигнал Путина соседям
22 июня 2020, 02:00
Сами с правами: как поправка о приоритете законов РФ повлияет на страну
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июня 2020, 07:00
"Ликвидировали по личному приказу": Какую реакцию запустит смерть Игнатьева, предугадал журналист
18 июня 2020, 01:00
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
19 июня 2020, 05:00
Американец уже не тот, или Почему "перехват" русских "перехватили" в Сети
20 июня 2020, 02:00
Гарри одумался: Блудный принц Уэльский возвращается в Великобританию. А как же Меган?
16 июня 2020, 01:00
Что заставило Шойгу и Лаврова перенести визит в Турцию? Версия политолога Велизаде
19 июня 2020, 07:00
Путин раскрыл, кого считает предателями
18 июня 2020, 03:00
В Чёрное море проник эсминец США. Русские силы начали комплекс мероприятий: "Всё под контролем"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.