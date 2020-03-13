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Суд по МН17 может затянуться на полтора года: Снова виноваты русские?

13 марта 2020, 06:35  •  40 • В мире
Рассмотрение дела о крушении МН17 может затянуться на 1,5 года. Об этом сообщили адвокаты журналистам. Дело в том, что материалы нужно перевести на русский язык для фигурантов, а это около 36 тысяч листов.
Рассмотрение дела о крушении малайзийского "Боинга" МН17 на востоке Украины может застопориться в нидерландском суде. Дело в том, что теперь материалы обвинения нужно перевести на русский язык, чтобы фигуранты могли с ними ознакомиться. А это около 36 тысяч страниц.
Пока идёт перевод ключевых документов. Но если будет сделан выбор в пользу полного перевода, то процесс затянется на полтора года, сообщает РИА Новости. При этом оценить сроки выполнения работ сложно.
"Защита также может быть заинтересована в переводе процессуальных документов. Перед этой сессией прокурор предоставил русский перевод повестки и общий отчёт. Эта учётная запись представляет собой подробное резюме файла, (в голландской версии) 147 страниц. Это заняло довольно много времени. Кроме того, Государственная прокуратура пообещала перевести на русский язык личное дело, обзор расследования по подозреваемому Пулатову на 68 страницах (в голландской версии). Этот перевод почти завершён", - заявил прокурор.
Напомним, в суде начался процесс по делу о падении малайзийского "Боинга" MH17 на Украине. По словам прокурора Нидерландов Варда Фердинандуссе, Россия якобы во время всего расследования препятствовала ему. Но никаких конкретных доказательств на суде так и не прозвучало. Интересно, что до этого Голландия признавала, что Россия передала ей необходимую информацию.
Ранее независимые журналисты узнали о планах международных следователей нарушить границы России. Выяснилось, что правоохранители решили не останавливаться перед законами и поискать свидетелей крушения MH17 в РФ, не предупреждая официальные власти.

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