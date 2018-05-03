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Суд по делу Януковича решил возобновить допрос свидетелей защиты
03 мая 2018, 11:09 • 71 • Украина
Оболонский районный суд Киева принял решение продолжить допрос свидетелей защиты по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Reuters
«Суд, руководствуюсь Европейской конвенцией о защите прав человека, принял решение возобновить допрос свидетелей защиты, которые прибыли на заседание», — цитирует ТАСС судью Владислава Девятко.
Ранее сообщалось, что суд вызвал Януковича на заседание в начале мая.
19 апреля суд объявил о переходе к стадии судебных дебатов.
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