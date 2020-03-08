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Суд по делу падения лайнера МН17 на Донбассе: обвиняемые назначены Западом

08 марта 2020, 19:35  •  158 • Аналитика

9 марта в Нидерландах начнется судебный процесс по делу о крушении лайнера МН17 на Донбассе. По делу проходят четыре обвиняемых, однако никто из них перед судом не предстанет.


Напомним, что самолет Boeing, следовавший рейсом из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) и принадлежавший малайзийской авиакомпании Malaysia Airlines, упал 17 июля 2014 года недалеко от Донецка. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли.



Вскоре стало известно, что падение самолета произошло в результате попадания в него ракеты, выпущенной из зенитного ракетного комплекса. Именно эти данные дали основание Совместной следственной группе заподозрить в причастности к крушению лайнера донецких ополченцев и Россию.

По версии следствия, ЗРК «Бук», из которого якобы был сбит самолет, принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ, дислоцирующейся в Курской области. Следователи утверждают, что ЗРК якобы специально привезли на Донбасс, а затем увезли назад. Напомним, что представители России к расследованию инцидента допущены не были, кроме того, украинская сторона и стоящие за ней США и ряд европейских стран пытались строить препятствия и для Малайзии, хотя лайнер принадлежат именно этому государству и большинство погибших, включая членов экипажа, были гражданами Малайзии.

В результате обвиняемыми по делу «назначили», а именно так и следует понимать предъявление обвинений, четырех человек. Это Игорь Гиркин, более известный как Стрелков, а также Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Трое из них – граждане России, Харченко – гражданин Украины. Все перечисленные люди, по версии следствия, несут личную ответственность за падение самолета.

Понятно, что никаких реальных доказательств причастности России к крушению самолета и причастности названных обвиняемых лиц не приводится. Обвинение строится на каких-то обрывочных сведениях, фрагментах публичных заявлений политических деятелей и тому подобном. Сами обвиняемые свою вину не признают. В середине августа частный детектив Йозеф Реш, который вел параллельное расследование произошедшей трагедии, попытался представить свою версию, однако Совместная следственная группа изучать ее не стала.

Учитывая все вводные, можно рассчитывать на то, что судебный процесс затянется надолго. Адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина в интервью РИА «Новости» сообщила, что процесс может идти и полгода, до осени 2020 года, но, с нашей точки зрения, это минимальный срок. Напомним, знаменитое дело ЮКОСа разбиралось в международном суде в Гааге десять лет, а ведь там экономическое дело с множеством доказательств. Поэтому нельзя исключать и того, что процесс затянется более чем на год.

Быстрое рассмотрение дела о крушении лайнера возможно лишь в том случае, если суд заранее получит установку на обвинение Гиркина и других обвиняемых и не будет принимать в расчет все сомнительные аспекты этого громкого дела.

Конечно, сейчас Западу очень выгодно обвинить в произошедшем Россию, так как это даст новую жизнь антироссийским санкциям, станет дополнительным козырем для критики в адрес Москвы, а, кроме того, покажет всему миру, что Россия, мол, не только была причастна к падению самолета, но еще и шесть лет отказывалась признавать свою причастность. В такой ситуации самый оправданный выход для России – не признавать сфабрикованные «доказательства». Собственно, об этом и заявлял президент Владимир Путин, который выразил позицию Москвы: Россия признает процесс только в том случае, если получит возможность полноценного участия в расследовании трагедии.

С другой стороны, нельзя исключать и того, что в Москве с целью улучшения отношений с Западом пойдут на своеобразный компромисс и позволят обвинить Гиркина в том, что это по его приказу был сбит самолет. Ведь сейчас Игорь Гиркин (Стрелков) выступает с резкой критикой существующей власти, ее политики на Донбассе, отношений с Украиной. Фигура он довольно противоречивая и вызывающая неоднозначные оценки в российском истеблишменте. Поэтому знаменитым Стрелковым вполне могут и пожертвовать ради удовлетворения каких-то тактических целей.
Илья Полонский

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