Суд по делу МН17: что происходило в первый день процесса • 190 • Аналитика

В Нидерландах прошло первое заседание суда по делу о падении лайнера МН17, который был сбит в небе над Донбассом. Обвиняемые на него не явились. Прокурор обозначил позицию обвинения.



Председатель суда Хендрик Стенхёйс первым делом отметил, что, несмотря на все предпринятые меры, в суде так и не появился ни один из четырех человек, которым были предъявлены обвинения. Напомним, что в причастности к организации удара по самолету обвиняют бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова), а также Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. Первые трое обвиняемых – граждане России, Харченко – гражданин Украины.







Лишь Олега Пулатова представляет адвокат, все остальные обвиняемые повестки в суд и сообщения в социальных сетях проигнорировали. Однако, по словам судьи, препятствием для процесса это не станет – обвиняемых будут судить заочно. Совместная следственная группа, представившая материалы дела суду, включала представителей Австралии, Бельгии, Нидерландов, Малайзии и Украины. Россия к расследованию трагедии в составе ССГ допущена не была, в связи с чем не считает легитимным проводящийся судебный процесс.



После выступления судьи слово взял прокурор Вард Фердинандюссе, представляющий сторону обвинения. Он повторил озвученную ранее версию следствия – малайзийский самолет был якобы сбит ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежащего 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил Российской Федерации. ЗРК якобы перебросили на Донбасс, а затем столь же оперативно отвели в район постоянной дислокации бригады. Также сторона обвинения считает, что экипаж ЗРК «Бук» был российским.



Несмотря на то, что журналист Макс ван дер Верфф опубликовал часть документов Совместной следственной группы, в том числе и письмо от разведывательной службы Нидерландов, в котором говорилось об отсутствии ЗРК «Бук» в 2014 году в районе сбития самолета, следствие все равно в конечном итоге приняло версию о том, что лайнер был сбит российским «Буком», и представило ее в суд.



Прокурор Фердинандюссе также подчеркнул, что обвиняемые должны ответить за свои действия в любом случае, даже если самолет был сбит по ошибке, а не намеренно. В ответ адвокат Олега Пулатова – единственного из обвиняемых, кто решил участвовать в процессе, пусть и «дистанционно», наняв адвокатов, выступил с заявлением о непричастности его подзащитного к трагедии с малайзийским самолетом. Также защита Пулатова акцентировала внимание на том, что Украина не закрыла свое воздушное пространство для самолетов, несмотря на то, что в районе Донбасса работали системы противовоздушной обороны.



Адвокат Петер Лангстраат, представляющий интересы пострадавших, рассказал о том, что сейчас он и его коллеги защищают 400 родственников погибших в результате удара по самолету людей. Помимо этого процесса, они будут подавать и гражданские иски к «Малайзийским авиалиниям».



Обвиняемые выбрали совершенно правильную стратегию не являться в суд лично. В случае личной явки они были бы арестованы и вряд ли уже вышли бы из нидерландской тюрьмы. Тем более, что процесс носит откровенно политический характер, что было ясно уже на этапе следствия: Россию не включили в Совместную следственную группу, а следователи не стали принимать во внимание материалы альтернативных расследований и даже данные нидерландской разведки, как мы видим, не стали весомым аргументом в пользу отказа от версии с российским «Буком».



Независимые эксперты высказывают различные предположения относительно сроков судебного процесса. Большинство и российских, и зарубежных специалистов сходятся во мнении, что процесс растянется на несколько лет. Примерно пять лет потребуется суду в Гааге, чтобы изучить все обстоятельства дела, выслушать аргументацию сторон, принять решение и вынести приговоры. В Нидерландах прошло первое заседание суда по делу о падении лайнера МН17, который был сбит в небе над Донбассом. Обвиняемые на него не явились. Прокурор обозначил позицию обвинения.Председатель суда Хендрик Стенхёйс первым делом отметил, что, несмотря на все предпринятые меры, в суде так и не появился ни один из четырех человек, которым были предъявлены обвинения. Напомним, что в причастности к организации удара по самолету обвиняют бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова), а также Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. Первые трое обвиняемых – граждане России, Харченко – гражданин Украины.Лишь Олега Пулатова представляет адвокат, все остальные обвиняемые повестки в суд и сообщения в социальных сетях проигнорировали. Однако, по словам судьи, препятствием для процесса это не станет – обвиняемых будут судить заочно. Совместная следственная группа, представившая материалы дела суду, включала представителей Австралии, Бельгии, Нидерландов, Малайзии и Украины. Россия к расследованию трагедии в составе ССГ допущена не была, в связи с чем не считает легитимным проводящийся судебный процесс.После выступления судьи слово взял прокурор Вард Фердинандюссе, представляющий сторону обвинения. Он повторил озвученную ранее версию следствия – малайзийский самолет был якобы сбит ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежащего 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил Российской Федерации. ЗРК якобы перебросили на Донбасс, а затем столь же оперативно отвели в район постоянной дислокации бригады. Также сторона обвинения считает, что экипаж ЗРК «Бук» был российским.Несмотря на то, что журналист Макс ван дер Верфф опубликовал часть документов Совместной следственной группы, в том числе и письмо от разведывательной службы Нидерландов, в котором говорилось об отсутствии ЗРК «Бук» в 2014 году в районе сбития самолета, следствие все равно в конечном итоге приняло версию о том, что лайнер был сбит российским «Буком», и представило ее в суд.Прокурор Фердинандюссе также подчеркнул, что обвиняемые должны ответить за свои действия в любом случае, даже если самолет был сбит по ошибке, а не намеренно. В ответ адвокат Олега Пулатова – единственного из обвиняемых, кто решил участвовать в процессе, пусть и «дистанционно», наняв адвокатов, выступил с заявлением о непричастности его подзащитного к трагедии с малайзийским самолетом. Также защита Пулатова акцентировала внимание на том, что Украина не закрыла свое воздушное пространство для самолетов, несмотря на то, что в районе Донбасса работали системы противовоздушной обороны.Адвокат Петер Лангстраат, представляющий интересы пострадавших, рассказал о том, что сейчас он и его коллеги защищают 400 родственников погибших в результате удара по самолету людей. Помимо этого процесса, они будут подавать и гражданские иски к «Малайзийским авиалиниям».Обвиняемые выбрали совершенно правильную стратегию не являться в суд лично. В случае личной явки они были бы арестованы и вряд ли уже вышли бы из нидерландской тюрьмы. Тем более, что процесс носит откровенно политический характер, что было ясно уже на этапе следствия: Россию не включили в Совместную следственную группу, а следователи не стали принимать во внимание материалы альтернативных расследований и даже данные нидерландской разведки, как мы видим, не стали весомым аргументом в пользу отказа от версии с российским «Буком».Независимые эксперты высказывают различные предположения относительно сроков судебного процесса. Большинство и российских, и зарубежных специалистов сходятся во мнении, что процесс растянется на несколько лет. Примерно пять лет потребуется суду в Гааге, чтобы изучить все обстоятельства дела, выслушать аргументацию сторон, принять решение и вынести приговоры. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





190 Источник Похожие новости Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель Дайте газ, не то уйдём на Запад Запад бьет тревогу: олигархи на Украине вновь рвутся к власти Колыбель гигантов Отдых на асфальте: планета теряет песчаные пляжи Что нам делать с этой нефтью? Новости партнеров