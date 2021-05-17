Суд отложил до лета рассмотрение дела ФБК*

Рассмотрение дела о признании ФБК* экстремистской организацией отложили до 9 июня.

Заседание по делу о признании экстремистской организацией Фонда борьбы с коррупцией (ФБК*) отложили на 9 июня.

Первое заседание по делу началось 17 мая в Мосгорсуде. Оно засекречено - на него не пускают журналистов.

Ранее прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием признать Фонд борьбы с коррупцией* и Штабы Навального** экстремистскими организациями. Ведомство считает, что эти организации дестабилизируют ситуацию в стране, прикрываясь либеральными лозунгами. В прокуратуре заявили, что их действия можно трактовать как подготовку для свержения конституционного строя с помощью цветной революции.

Все штабы Навального остановили свою деятельность. Ранее была информация, что сотрудники штабов были перевезены в Грузию.

*ФБК - Фонд борьбы с коррупцией, включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

**Штабы Навального - включены в перечень экстремистских организаций, деятельность которых в России запрещена.