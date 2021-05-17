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Суд отложил до лета рассмотрение дела ФБК*

17 мая 2021, 13:10  •  71 • Политика
Рассмотрение дела о признании ФБК* экстремистской организацией отложили до 9 июня.
Заседание по делу о признании экстремистской организацией Фонда борьбы с коррупцией (ФБК*) отложили на 9 июня.
Первое заседание по делу началось 17 мая в Мосгорсуде. Оно засекречено - на него не пускают журналистов.
Ранее прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием признать Фонд борьбы с коррупцией* и Штабы Навального** экстремистскими организациями. Ведомство считает, что эти организации дестабилизируют ситуацию в стране, прикрываясь либеральными лозунгами. В прокуратуре заявили, что их действия можно трактовать как подготовку для свержения конституционного строя с помощью цветной революции.
Все штабы Навального остановили свою деятельность. Ранее была информация, что сотрудники штабов были перевезены в Грузию.
*ФБК - Фонд борьбы с коррупцией, включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
**Штабы Навального - включены в перечень экстремистских организаций, деятельность которых в России запрещена.

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