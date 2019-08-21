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Суд отклонил иск "Справедливой России" о снятии Антона Шипулина с довыборов в Госдуму

21 августа 2019, 16:09  •  106 • Политика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд отклонил иск о снятии кандидата "Единой России" биатлониста Антона Шипулина с довыборов в Государственную думу по Серовскому одномандатному округу №174, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил в удовлетворении иска отказать", - сказала судья.

Кандидат "Справедливой России" на довыборы в Государственную думу по Серовскому округу Алексей Коровкин 19 августа подал в Свердловский областной суд иск о снятии кандидата "Единой России" Антона Шипулина. Поводом для этого стала информация из опубликованной избиркомом декларации биатлониста о наличие у него в собственности иностранных акций.

Шипулин на пресс-подходе после суда объяснил ситуацию технической ошибкой. "Чисто техническая ошибка. К сожалению, я никогда раньше не подавал подобные декларации. Скрывать у меня не было никакого умысла эти данные", - сказал он.

16 августа на сайте свердловского избиркома была опубликована информация, что кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу №174 (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин утаил от регионального избиркома информацию о ценных бумагах на сумму почти в 14 млн рублей. Шипулин не указал, что владеет 50 ценными бумагами "Коммерцбанк АГ" на общую сумму 3 млн 642 тыс. 180 рублей и 10 тыс. облигаций ПАО "Сбербанк" на общую сумму 10 млн рублей, также кандидат скрыл вклад в ПАО Банк "ФК Открытие" на сумму 2316 рублей.

О довыборах в Госдуму по Серовскому округу

В январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Дополнительные выборы пройдут в единый день голосования - 8 сентября этого года. В Серовский одномандатный округ входит 21 муниципальное образование, на территории зарегистрированы 446 тыс. 390 избирателей.

Свердловский избирком зарегистрировал семь кандидатов на пост депутата Госдумы по Серовскому округу: Антона Шипулина от "Единой России", Ирину Скачкову от "Яблока", правозащитницу Евгению Чудновец от ЛДПР, председателя совета регионального отделения партии "Зеленые" Игоря Рузакова, члена центрального комитета партии "Коммунисты России" Дмитрия Зенова, Алексея Коровкина от партии "Справедливая Россия", а также кандидата от КПРФ - депутата думы Качканарского городского округа Габбаса Даутова. 

В новость были внесены изменения (14:38 мск) - приводится дополнительная информация после второго абзаца

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